Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Приднестровье в День Победы

Шествие «Бессмертного полка» состоится в Приднестровье во время празднования Дня Победы. Такое заявление сделал президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

«У нас всегда 9 Мая празднуется широко, открыто, честно, без пафоса. Празднует весь народ. И, естественно, в этом году у нас будет шествие "Бессмертного полка", несмотря на все обстоятельства», - подчеркнул он в ходе пресс-конференции.

Красносельский также отметил, что 12 апреля - день освобождения Тирасполя от фашистов, состоится перезахоронение останков Неизвестного солдата на Мемориале Славы в городе. Кроме того, к 80-летию Победы завершится строительство в Тирасполе Музейного квартала, где расположится в том числе панорама Ясско-Кишиневской операции.

Ранее «Бессмертный полк» не проводился из-за угрозы терактов, произошедших в апреле 2022 года. В результате местные власти ввели «красный» уровень террористической угрозы. Затем его понизили до желтого, который действует до сих пор.