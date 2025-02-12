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Ветеран ВОВ: Гитлер хотел привлечь жителей Кавказа на свою сторону

Заслуженный военный летчик рассказал о своей жизни под немецкой оккупацией, которая заставила его рано повзрослеть.
Игнат Далакян 2025-02-12 23:00:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Гитлер хотел привлечь всех жителей Кавказа на свою сторону, поэтому в начале Великой Отечественной войны нацисты не сразу начинали творить все свои зверства. Но все изменилось очень быстро. Об этом рассказал «Звезде» заслуженный военный летчик Николай Полтавцев.

Он жил под немецкой оккупацией в годы войны. Однако она заставила его рано повзрослеть - будучи еще ребенком он начал работать, чтобы выжить.

Однажды, его чуть не вывезли в Германию, когда немцы начали отступать, забирая с собой людей и скот. Но спасла смекалка.

«Рано утром я ехал на работу в кузницу, на встречу идет стадо коров. Оказывается, их гнали в Германию вместе с нашими русскими ребятами, женщинами. Один немец подходит ко мне и показывает, мол, иди туда, тоже будешь работать. Я, недолго думая, говорю на немецком: "Я работаю у коменданта". Он услышал и ушел», - вспоминает Полтавцев.

Ветеран вспомнил, как встретил 9 мая в Ростове. По его рассказу в четыре часа утра закричал кто-то из курсантов «Ура, победа!». Тогда выскочили все на улицу в центр города

«Я смотрю на будки, где прессу продают. Там стоит человек размахивает платком, кричит "Ура!". Обнимаются все, музыка играет, весь город вышел на улицу. Именно в четыре часа утра. Это я запомнил. Очень было эффектно», - поделился заслуженный военный летчик.

До Победы в Великой Отечественной войне осталось 86 дней. Телеканал «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины. В рамках проекта #100ДнейДоПобеды ветераны-фронтовики рассказывают о своих подвигах и воспоминаниях.

#Великая Отечественная война #Кавказ #100 дней до победы
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