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Состояние госпитализированных детей из санатория в Ессентуках стабильно

Семь детей из Белгородской области проходят стационарное лечение в городской больнице города-курорта Ессентуки.
Игнат Далакян 2025-02-01 21:58:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Семь детей, которых госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции из санатория Ессентуков на Ставрополье, находятся в стабильном состоянии. Об этом говорится в телеграм-канале краевого Минздрава.

По данным ведомства, все они поступили в больницу за сутки. Отмечается, что сейчас семь детей в возрасте 13 и 14 лет из Белгородской области проходят стационарное лечение.

«Детям оказывается в полном объеме вся необходимая медицинская помощь. К 19:00 мск 1 февраля 2025 года состояние каждого ребенка стабильно», - говорится в сообщении.

Уточняется, что каждый ребенок сейчас находится от легкой до средней степени тяжести с положительной динамикой.

Детей госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции в городскую больницу города-курорта Ессентуки. В министерстве сообщили, что им проводят необходимые обследования и терапевтические мероприятия.

Сейчас следователи и прокуроры проводят проверку. Оценивается исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам будет принято процессуальное решение.

#в стране и мире #дети #отравление #госпитализация #ставрополье #ессентуки
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