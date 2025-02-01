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Участника СВО избрали на пост главы села в Дагестане

Отмечается, что Бексултанов служил в спецподразделении войск национальной гвардии. Благодаря своим управленческим навыкам, он занял руководящую должность.
Глеб Владовский 2025-02-01 21:48:52
© Фото: Edgar Breshchanov Global Look Press

Участника спецоперации Ислама Бексултанова избрали на пост главы села Учкент в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Отмечается, что Бексултанов является профессиональным военным, который служил в спецподразделении войск национальной гвардии России. Решение о назначении бывшего военного на эту должность было единогласным.

«По инициативе главы района Айнутдина Зиявутдинова в Кумторкалинском районе отдается приоритет бойцам, прошедшим СВО и проявившим себя хорошими командирами в боевых условиях», - говорится в заявлении пресс-службы.

В администрации подчеркнули, что управленческие навыки таких руководителей, как Бексултанов, должны проявляться в том числе и в гражданских условиях.

#в стране и мире #Дагестан #Военнослужащий #село #участник СВО #глава села
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