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Умер актер сериала «Убойная сила» Виктор Семеновский

По данным телеграм-канала Shot, причиной его кончины стала остановка сердца.
Глеб Владовский 2025-02-01 20:23:37
© Фото: alexandrinsky Telegram

Скончался актер из сериала «Убойная сила» Виктор Семеновский. Об этом сообщила пресс-служба Александринского театра, где работал артист.

«Сегодня на 82-м году жизни скончался артист Виктор Борисович Семеновский. В труппу Александринского театра он был принят в 1969 году, посвятил служению александринской сцене более 55 лет своей жизни», - говорится в заявлении.

В театре добавили, что Семеновский приложил руку к созданию не менее 70 разноплановых ролей. По данным телеграм-канала Shot, у артиста остановилось сердце.

Фильмография Семеновского насчитывает не менее 40 работ. Наибольшую известность ему принесли роли в том числе в сериале «Убойная сила» и таких кинолентах как «Сладкая женщина», «Дубравка», «Сказки Старого Арбата» и «Пятеро с неба».

#в стране и мире #кончина #Убойная сила #актер театра и кино #Виктор Семеновский
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