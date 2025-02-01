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Росавиация получила доступ к управлению аэропортом Домодедово

Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры РФ ввел внешнее управление в отношении аэропорта Домодедово.
Игнат Далакян 2025-02-01 18:47:58
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Росавиация получила доступ к управлению аэропортом Домодедово. Соответствующее разрешение к деятельности юридического лица воздушной гавани дал Арбитражный суд Московской области.

«Обязать обеспечить представителю Федерального агентства воздушного транспорта доступ к деятельности юридического лица», - говорится в определении суда.

В документе указывается, что Росавиация получает доступ ко всей финансовой, технической и иной документации, программным решениям и аппаратным комплексам, управленческому процессу для исключения ЧС, обеспечения безопасности граждан, бесперебойного функционирования воздушного транспорта и законных интересов России.

Представители ведомства теперь будут иметь возможность отменить управленческие решения, которые нарушают обеспечение бесперебойной и безопасной заправки воздушных судов авиационными горючими смазочными материалами и специальными жидкостями.

Аэропорт «Домодедово» является одной из крупнейших воздушных гаваней московского авиационного узла. Из него выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри страны и за рубеж. Общая площадь инфраструктуры аэропорта насчитывает около 500 тысяч квадратных метров.

#в стране и мире #Аэропорт #Домодедово #росавиация
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