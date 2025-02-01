Росавиация получила доступ к управлению аэропортом Домодедово. Соответствующее разрешение к деятельности юридического лица воздушной гавани дал Арбитражный суд Московской области.

«Обязать обеспечить представителю Федерального агентства воздушного транспорта доступ к деятельности юридического лица», - говорится в определении суда.

В документе указывается, что Росавиация получает доступ ко всей финансовой, технической и иной документации, программным решениям и аппаратным комплексам, управленческому процессу для исключения ЧС, обеспечения безопасности граждан, бесперебойного функционирования воздушного транспорта и законных интересов России.

Представители ведомства теперь будут иметь возможность отменить управленческие решения, которые нарушают обеспечение бесперебойной и безопасной заправки воздушных судов авиационными горючими смазочными материалами и специальными жидкостями.

Аэропорт «Домодедово» является одной из крупнейших воздушных гаваней московского авиационного узла. Из него выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри страны и за рубеж. Общая площадь инфраструктуры аэропорта насчитывает около 500 тысяч квадратных метров.