Умер акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев

Народный артист Российской Федерации, акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев ушел из жизни на 80-ом году жизни. Об этом сообщил Большой Московский цирк.

«Виталий Филиппович был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком, который всей душой любил цирковое искусство», - говорится в телеграм-канале цирка.

Отмечается, что энергия Виталия Воробьева и его страсть к работе вдохновляли всех вокруг. Коллеги артиста запомнили его как доброго, чуткого и отзывчивого человека.

Коллектив цирка выразил глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам народного артиста.