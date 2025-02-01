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Умер акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев

Народному артисту России было 79 лет.
Игнат Далакян 2025-02-01 15:03:59
© Фото: greatcircus_ru, telegram

Народный артист Российской Федерации, акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев ушел из жизни на 80-ом году жизни. Об этом сообщил Большой Московский цирк.

«Виталий Филиппович был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком, который всей душой любил цирковое искусство», - говорится в телеграм-канале цирка.

Отмечается, что энергия Виталия Воробьева и его страсть к работе вдохновляли всех вокруг. Коллеги артиста запомнили его как доброго, чуткого и отзывчивого человека.

Коллектив цирка выразил глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам народного артиста.

#в стране и мире #цирк #дрессировщик #Трагедия #народный артист рф #акробат #Виталий Воробьев
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