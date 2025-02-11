МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Турцию может накрыть цунами после землетрясений в Эгейском море

Цунами или извержение вулкана могут произойти в Турции после землетрясений в акватории Эгейского моря, об этом предупредили в турецком Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Анастасия Бобылева 2025-02-11 03:39:27
© Фото: imago stock&people Globallookpress

В Турции может произойти землетрясение, цунами или извержение вулкана, об этом предупредили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) страны. Ведомство сообщило, что в ряде регионов - Измире, Мугле и Айдыне - установили мобильную сирену, чтобы своевременно сообщить об опасности.

Ранее в акватории Эгейского моря увеличилась сейсмическая активность. В среду вечером между островами Санторини и Аморгос зафиксировали самый сильный толчок магнитудой в 5,2. На Кикладах только за период с 26 января по 10 февраля произошло более 6 400 землетрясений, из них 800 имели магнитуду более 2,5, такие данные приводит Афинский национальный университет имени Каподистрии.

«В Эгейском море наблюдаются постоянные подземные толчки. В результате активности в виде землетрясения в Эгейском море последствия таких событий, как возможное сильное землетрясение, цунами или извержение вулкана, могут достичь Турции», - сообщает AFAD.

Отмечается, что в случае возможных ЧС приведена в готовность система SMS-оповещений граждан. Также в Измир, Муглу и Айдын направили персонал и оборудование из провинциальных управлений AFAD.

#в стране и мире #Турция #землетрясение #цунами
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 