Турцию может накрыть цунами после землетрясений в Эгейском море

В Турции может произойти землетрясение, цунами или извержение вулкана, об этом предупредили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) страны. Ведомство сообщило, что в ряде регионов - Измире, Мугле и Айдыне - установили мобильную сирену, чтобы своевременно сообщить об опасности.

Ранее в акватории Эгейского моря увеличилась сейсмическая активность. В среду вечером между островами Санторини и Аморгос зафиксировали самый сильный толчок магнитудой в 5,2. На Кикладах только за период с 26 января по 10 февраля произошло более 6 400 землетрясений, из них 800 имели магнитуду более 2,5, такие данные приводит Афинский национальный университет имени Каподистрии.

«В Эгейском море наблюдаются постоянные подземные толчки. В результате активности в виде землетрясения в Эгейском море последствия таких событий, как возможное сильное землетрясение, цунами или извержение вулкана, могут достичь Турции», - сообщает AFAD.

Отмечается, что в случае возможных ЧС приведена в готовность система SMS-оповещений граждан. Также в Измир, Муглу и Айдын направили персонал и оборудование из провинциальных управлений AFAD.