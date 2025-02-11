Из пожара в Псковской области спасли 15 человек и кота

Специалисты спасли из пожара в Псковской области 15 человек и кота. Об этом пишет МЧС России в своем телеграм-канале.

«В деревне Родина огонь охватил квартиру на 1-ом этаже жилого 4-этажного дома», - сообщило ведомство.

Отмечается, что еще до приезда пожарных местные жители вывели из дома двоих детей. Прибыв на место, специалисты спасли 15 человек, двое из них дети. В результате инцидента пострадала 90-летняя женщина, ее отвезли в больницу.

Сотрудники МЧС потушили пожар на 15 «квадратах». Для борьбы с огнем привлекли 18 специалистов и использовали шесть единиц техники.