Ветеран Юрий Горбачев рассказал о своем участии в операции «Багратион»

Ветеран Великой Отечественной войны, полковник Юрий Горбачев организовал бесперебойную связь в Витебске и получил орден Красной Звезды. Рядом с ним неоднократно разрывались вражеские снаряды, на неделю солдат потерял слух, но продолжил защищать Родину.

«Слева и справа лесополоса, а сзади показался автомобиль. В этот момент двое начали стрелять по машине, а потом по тем, кто находился на дороге. Я упал в кювет, рядом разорвался снаряд. Я неделю ничего не слышал», - поделился Горбачев.

Он рассказал, что на фронт прибыл в январе 1942 года лейтенантом. Тогда его 63-я стрелковая дивизия принимала участие в белорусской стратегической наступательной операции «Багратион».

До Победы в Великой Отечественной войне осталось 87 дней. Телеканал «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины. В рамках проекта #100ДнейДоПобеды ветераны-фронтовики рассказывают о своих подвигах и воспоминаниях.