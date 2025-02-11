МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ветеран Юрий Горбачев рассказал о своем участии в операции «Багратион»

Рядом с ним неоднократно разрывались вражеские снаряды, на неделю солдат потерял слух, но продолжил защищать Родину.
Игнат Далакян 2025-02-11 21:55:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ветеран Великой Отечественной войны, полковник Юрий Горбачев организовал бесперебойную связь в Витебске и получил орден Красной Звезды. Рядом с ним неоднократно разрывались вражеские снаряды, на неделю солдат потерял слух, но продолжил защищать Родину.

«Слева и справа лесополоса, а сзади показался автомобиль. В этот момент двое начали стрелять по машине, а потом по тем, кто находился на дороге. Я упал в кювет, рядом разорвался снаряд. Я неделю ничего не слышал», - поделился Горбачев.

Он рассказал, что на фронт прибыл в январе 1942 года лейтенантом. Тогда его 63-я стрелковая дивизия принимала участие в белорусской стратегической наступательной операции «Багратион».

До Победы в Великой Отечественной войне осталось 87 дней. Телеканал «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины. В рамках проекта #100ДнейДоПобеды ветераны-фронтовики рассказывают о своих подвигах и воспоминаниях.

#Великая Отечественная война #Операция «Багратион» #Ветеран #100 дней до победы #Юрий Горбачев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 