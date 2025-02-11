Два человека оказались в НИИ имени Склифосовского из-за съеденных слоек

В Москве два покупателя едва не отравились купленными в пекарне слойками. Внутри них оказались серебристые шарики, похожие на ртуть, по сведениям пострадавших людей.

После этого оба человека обратились за медицинской помощью.

На вызов прибыла бригада скорой медицинской помощи. Прямо на месте пострадавшим провели промывание желудка. О происшествии сообщил телеграм-канал «Московская медицина».

«Для дальнейшего обследования и лечения оба пациента были доставлены в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, где медики выполнили необходимые исследования и процедуры», - уточнили в организации.

Медработники продолжают лечение пострадавших людей, их состояние оценивается как стабильное.