МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два человека оказались в НИИ имени Склифосовского из-за съеденных слоек

В начинке сдобных изделий оказались шарики, похожие на ртутные.
Дарина Криц 2025-02-11 20:43:16
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

В Москве два покупателя едва не отравились купленными в пекарне слойками. Внутри них оказались серебристые шарики, похожие на ртуть, по сведениям пострадавших людей.

После этого оба человека обратились за медицинской помощью.

На вызов прибыла бригада скорой медицинской помощи. Прямо на месте пострадавшим провели промывание желудка. О происшествии сообщил телеграм-канал «Московская медицина».

«Для дальнейшего обследования и лечения оба пациента были доставлены в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, где медики выполнили необходимые исследования и процедуры», - уточнили в организации.

Медработники продолжают лечение пострадавших людей, их состояние оценивается как стабильное.

#в стране и мире #отравление #ртуть #пекарня #нии им склифосовского #слойки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 