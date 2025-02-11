Чемпиона РФ по легкой атлетике Толстихина приговорили к 3,5 года за кражи

Многократному чемпиону России по легкой атлетике Марку Толстихину вынесли приговор по делу о краже. Об этом сообщили в столичном суде.

«(Мещанский районный суд города Москвы. - Прим. ред.) окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении суда в Telegram-канале.

Спортсмена взяли под стражу в зале суда.

Марк Толстихин ранее привлекался как минимум за 21 преступление, сообщает Life.ru. Отмечается, что все они были связаны с кражами и грабежами.

По данным издания, в 2010-х годах его привлекли за мелкое хулиганство. Тогда он был признан виновным в 14 преступлениях по статье о краже. В 2016 году был осужден по статье о грабеже по семи эпизодам. Толстихин в СИЗО отбывал наказание с июня 2022 года, работая швеей и подсобным рабочим.

Чемпион РФ по легкой атлетике не раз грабил людей, выхватывая у них мобильные телефоны. Так, в 2012 году он украл из салона сотовой связи смартфон. Еще один - у продавщицы в магазине в 2023 году.

В 2024 году спортсмен вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Однако вновь вернулся к кражам.

О задержании Толстихина стало известно 4 февраля. Он находился несколько лет в розыске за грабежи и кражи.