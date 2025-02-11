Видео с «отказом» Макрона пожать руку Моди стало вирусным в Сети

Видео с «отказом» президента Франции Эмманюэля Макрона пожать руку премьеру Индии Нарендре Моди стало вирусным в Сети. Инцидент произошел на саммите искусственного интеллекта в Париже - французский лидер проигнорировал Моди, когда тот тянул к нему руку.

Кадры распространили множество СМИ. Однако, если посмотреть трансляцию с самого начала, то оказывается, что главы государств виделись до несостоявшегося рукопожатия и шли рядом друг с другом. Премьер-министр Индии стал единственным лидером, которого Макрон лично встретил перед рабочим ужином. Кроме того, в среду у них запланированы переговоры на юге Франции.

Саммит по вопросам ИИ проходит с 10 по 11 февраля в Париже. В мероприятии принимают участие мировые лидеры, руководители компаний и ученые. Гости обсуждают ключевые аспекты будущего искусственного интеллекта, включая его влияние на интересы общества, культуру, инновации, а также на глобальное управление.