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Видео с «отказом» Макрона пожать руку Моди стало вирусным в Сети

В полной версии трансляции саммита по ИИ в Париже некоторое время ранее лидеры Франции и Индии шли рука об руку.
Игнат Далакян 2025-02-11 17:51:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Видео с «отказом» президента Франции Эмманюэля Макрона пожать руку премьеру Индии Нарендре Моди стало вирусным в Сети. Инцидент произошел на саммите искусственного интеллекта в Париже - французский лидер проигнорировал Моди, когда тот тянул к нему руку. 

Кадры распространили множество СМИ. Однако, если посмотреть трансляцию с самого начала, то оказывается, что главы государств виделись до несостоявшегося рукопожатия и шли рядом друг с другом. Премьер-министр Индии стал единственным лидером, которого Макрон лично встретил перед рабочим ужином. Кроме того, в среду у них запланированы переговоры на юге Франции.

Саммит по вопросам ИИ проходит с 10 по 11 февраля в Париже. В мероприятии принимают участие мировые лидеры, руководители компаний и ученые. Гости обсуждают ключевые аспекты будущего искусственного интеллекта, включая его влияние на интересы общества, культуру, инновации, а также на глобальное управление.

#в стране и мире #Индия #Франция #Париж #Эмманюэль Макрон #рукопожатие #нарендра моди #саммит по ИИ
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