В высотке на северо-востоке Москвы прогремел взрыв

На северо-востоке Москвы прогремел взрыв. Инцидент произошел в жилом многоэтажном доме на Полярной улице. Взрывной волной выбило двери.

Как сообщает 360.ru, при произошедшем ударе пострадал один человек. На место ЧП уже прибыли медики скорой помощи и сотрудники МЧС РФ.

Кроме того, очевидцы произошедшего рассказали, что примерно на 30-м этаже шли ремонтные работы, где и прогремел взрыв.

Уточняется, что мог взорваться баллончик со сжатым воздухом. Информация пока не подтверждена, также пока нет официального подтверждения сообщения о взрыве.