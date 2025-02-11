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В высотке на северо-востоке Москвы прогремел взрыв

При детонации баллончика на 30-м этаже высотного дома пострадал один человек.
Дарина Криц 2025-02-11 16:16:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

На северо-востоке Москвы прогремел взрыв. Инцидент произошел в жилом многоэтажном доме на Полярной улице. Взрывной волной выбило двери.

Как сообщает 360.ru, при произошедшем ударе пострадал один человек. На место ЧП уже прибыли медики скорой помощи и сотрудники МЧС РФ.

Кроме того, очевидцы произошедшего рассказали, что примерно на 30-м этаже шли ремонтные работы, где и прогремел взрыв.

Уточняется, что мог взорваться баллончик со сжатым воздухом. Информация пока не подтверждена, также пока нет официального подтверждения сообщения о взрыве.

#Москва #в стране и мире #взрыв #МЧС РФ #ЧП #Скорая помощь
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