В высотке на северо-востоке Москвы прогремел взрыв

На северо-востоке Москвы прогремел взрыв. Инцидент произошел в жилом многоэтажном доме на Полярной улице. Взрывной волной выбило двери.
Как сообщает 360.ru, при произошедшем ударе пострадал один человек. На место ЧП уже прибыли медики скорой помощи и сотрудники МЧС РФ.
Кроме того, очевидцы произошедшего рассказали, что примерно на 30-м этаже шли ремонтные работы, где и прогремел взрыв.
Уточняется, что мог взорваться баллончик со сжатым воздухом. Информация пока не подтверждена, также пока нет официального подтверждения сообщения о взрыве.
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