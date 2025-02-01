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Капитан полиции погиб при задержании дебошира в Ярославле

Полицейские приехали на жалобы жильцов на соседа-дебошира, который начал стрелять через дверь своей квартиры по правоохранителям.
Дарина Криц 2025-02-01 01:15:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Ярославле при исполнении погиб сотрудник полиции - капитан Анатолий Тутынин. Вместе с напарником он находился на задержании преступника в одном из районов города.

Как сообщает телеграм-канал «112», жилец одного из домов по улице Труфанова вышел в подъезд с ножом и устроил дебош. Соседи позвонили в полицию.

Когда сотрудники правоохранительных органов подъехали к дому, мужчина поднялся в квартиру и взял оружие. Затем он открыл огонь прямо через дверь своей квартиры.

В результате капитан Тутынин был смертельно ранен. Его коллега ответным огнем ликвидировал дебошира.

#в стране и мире #полиция #Ярославль #Дебошир #погиб человек
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