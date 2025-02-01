Капитан полиции погиб при задержании дебошира в Ярославле

В Ярославле при исполнении погиб сотрудник полиции - капитан Анатолий Тутынин. Вместе с напарником он находился на задержании преступника в одном из районов города.

Как сообщает телеграм-канал «112», жилец одного из домов по улице Труфанова вышел в подъезд с ножом и устроил дебош. Соседи позвонили в полицию.

Когда сотрудники правоохранительных органов подъехали к дому, мужчина поднялся в квартиру и взял оружие. Затем он открыл огонь прямо через дверь своей квартиры.

В результате капитан Тутынин был смертельно ранен. Его коллега ответным огнем ликвидировал дебошира.