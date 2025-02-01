МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Петербурге ехавшие на вызов полицейские попали в крупное ДТП

В результате аварии пострадали несколько человек.
Сергей Лебедев 2025-02-01 11:57:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня около половины девятого утра крупная авария произошла в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Там на Московском шоссе столкнулись три автомобиля, в том числе полицейская машина.

В результате столкновения транспортные средства получили сильные повреждения. Также пострадали несколько человек. Им сейчас оказывается медицинская помощь.

Произошедшее уже прокомментировали в местном управлении МВД. Там отметили, что попавшая в ДТП полицейская машина ехала на вызов о возможном хищении. 

Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #авария #ДТП #шоссе #полицейская машина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 