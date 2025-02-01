В Петербурге ехавшие на вызов полицейские попали в крупное ДТП

Сегодня около половины девятого утра крупная авария произошла в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Там на Московском шоссе столкнулись три автомобиля, в том числе полицейская машина.

В результате столкновения транспортные средства получили сильные повреждения. Также пострадали несколько человек. Им сейчас оказывается медицинская помощь.

Произошедшее уже прокомментировали в местном управлении МВД. Там отметили, что попавшая в ДТП полицейская машина ехала на вызов о возможном хищении.

Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства аварии.