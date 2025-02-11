Портрет неизвестной девушки обнаружили в картине Пикассо

Портрет неизвестной молодой женщины обнаружили под верхним слоем картины художника Пабло Пикассо. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на лондонскую галерею Курто.

Уточняется, что открытие было сделано при подготовке полотна «Портрет Матео Фернандеса де Сото» к выставке. Специалисты проверяли картину с помощью инфракрасного и рентгеновского сканирования.

Как отмечает телеканал, личность девушки в настоящее время не установлена. Предполагается, что она могла быть возлюбленной или подругой знаменитого художника. По словам специалистов, Пикассо использовал этот холст три-четыре раза, прежде чем написать «Портрет Матео Фернандеса де Сото».

В 1901 году Пикассо написал портрет своего друга-скульптора Матео Фернандеса де Сото. Это произведение относят к его «голубому» периоду (1901-1904). В те годы художник писал свои картины в оттенках голубого и зелено-голубого цветов с редким добавлением теплых тонов.