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СВР: Украина и Запад при помощи провокации хотят закрыть РФ выход на Балтику

Киевский режим готовит провокацию с применением морских мин и подрывом иностранного судна.
Дарина Криц 2025-02-11 14:50:35
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press

Служба внешней разведки России сообщила о готовящейся Киевом и его западными союзниками провокации по закрытию выхода в Балтийское море для Москвы.

Согласно полученным данным, планируется при помощи имеющихся у киевского режима морских мин российского производства устроить подрыв иностранного судна в акватории Балтийского моря. Ответственность за это будет возложена на Москву.

«По расчетам украинских и западных спецслужб, такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безо­пасности морского судоходства. Цель Киева - втянуть альянс в прямой вооруженный конфликт с РФ», - заявило пресс-бюро СВР.

Немногим ранее СВР заявила о подготовке украинских спецслужб к подрыву иностранного судна в водах Балтийского моря.

Вместе с этим Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) готовит нападение на представителей несистемной оппозиции РФ, а также на проживающих за рубежом бизнесменов, бежавших от российского законодательства. С этой целью Киев координирует свои усилия с разведками ряда европейских стран.

СВР приводит данные, что исполнителями атак на оппозиционеров могут стать выходцы из государств Азии и Ближнего Востока, а вознаграждение составит до 20 тысяч долларов. В случае ареста исполнитель должен винить российские спецслужбы, якобы по указке которых готовились эти атаки.

#Запад #провокация #СВР РФ #Балтийское море #Киевский режим
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