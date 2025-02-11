В Госдуме приняли закон о «периоде охлаждения» при получении кредита

Депутаты Госдумы приняли законопроект о введении «периода охлаждения» между оформлением и получением кредита сразу во втором и третьем чтениях. Об этом сообщил председатель Вячеслав Володин.

«Закон о защите людей от мошенников, принуждающих брать кредиты, принят. Он был поддержан депутатами единогласно», - написал он в своем телеграм-канале.

Таким образом, для того, чтобы получить заем у банка в объеме от 50 до 200 тысяч рублей, между оформлением и получением денег должно пройти четыре часа. Если сумма превышает 200 тысяч, то срок продлевается до двух суток.

Кроме того, кредитные организации обязуются проводить дополнительные проверки, чтобы предотвратить случаи мошенничества. Володин подчеркнул, что законопроект должен защитить граждан РФ от злоумышленников и уберечь их от финансовых потерь.

Ранее финансист Алена Никитина в беседе со «Звездой» рассказала, как можно отказаться от навязываемых банком допуслуг при оформлении кредита.