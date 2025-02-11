В Росавиации объяснили прибытие в Москву бизнес-джета из Вашингтона

Бизнес-джет Gulfstream G650ER, прилетевший из Вашингтона в Москву, выполнял разовый технический рейс санитарного характера. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

«Это обычная практика гуманитарного взаимодействия между государствами», - сказали в ведомстве.

Ранее в СМИ появились сообщения, что сегодня утром в аэропорту Внуково якобы приземлился частный самолет специального посланника американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Позже в Кремле заявили, что не располагают информацией о якобы прилете Уиткоффа. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, никаких контактов не планировалось.