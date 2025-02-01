Двое россиян находились в автобусе, слетевшем с горы в Таиланде

Автобус с туристами съехал с трассы, упал с высоты 15 метров и застрял на горе на таиландском острове Пхукет. В результате аварии пострадали девять человек. Об этом сообщает BrightTV со ссылкой на Центр реагирования на чрезвычайные ситуации.



В момент ДТП в автобусе находились два гражданина России. Об этом «Звезде» сообщили в консульстве РФ в Пхукете. В диппредставительстве добавили, что медицинская помощь нашим соотечественникам не потребовалась.

Некоторых раненых при аварии госпитализировали в лечебное учреждение. Сейчас им оказывается медпомощь.

Что стало причиной аварии, сейчас выясняют местные полицейские.