Психотерапевт объяснила, как «отпустить» работу на выходных и в отпуске

Многие россияне сталкиваются с проблемами усталости от работы, даже в период выходных дней или отпусков. Врач-психотерапевт высшей категории Олеся Жихарева объяснила «Звезде», как полноценно «отпустить» работу на выходных или в отпуске.

«Прежде чем начать отдыхать, нужно подумать, какую пользу принесут выходные. Может быть, это просто отдых дома и просмотр сериалов, а может быть - прогулки, выезд на природу или посещение театра», - рассказала эксперт.

Она отметила, что человеческому мозгу бывает тяжело отвлечься от работы и переключиться на что-то другое. По ее словам, нужно постараться оперативно решить для себя - что именно должен принести отдых.

Врач поделилась интересной техникой, которая может помочь перевести мозг из интеллектуального формата в режим отдыха.

«Стоп-кадр поможет отключиться на выходных от работы и хорошо отдохнуть. Техника работает так: как только вы ловите себя на малейшей мысли о работе, нужно резко сказать: "Стоп! Я нахожусь здесь и сейчас. Моя голова кристально чистая», - объяснила Олеся Жихарева.

Также врач-психотерапевт отметила, что смена рода деятельности сильно поможет переключить мозг, что приведет к полноценному отдыху человека.