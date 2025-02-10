В Дипакадемии МИД наградили победителей конкурса «Дипломатия: во имя Мира»

В Дипломатической академии МИД России состоялось награждение победителей первого этапа международной акции «Дипломатия: во имя Мира», а также выставка творческих работ в рамках этой акции. Во время мероприятия участники конкурса пообщались с представителями дипломатических структур, обсудили актуальные вопросы в области международных отношений и обменялись мыслями о значении дипломатии в современных условиях.

Молодые люди создавали работы для конкурса в течение двух месяцев и представили на нем свои рисунки, эссе и видеоролики, погружающие в мир дипломатии. Особое внимание они уделили выдающимся личностям, таким как бывший министр иностранных дел СССР Алексей Громыко, бывший чрезвычайный и полномочный посол Виталий Чуркин, бывший министр иностранных дел России эпохи царствования Александра II Александр Горчаков.

Замруководителя Федерального агентства по делам СНГ Дмитрий Поликанов вручил лауреатам конкурса дипломы. Организатором мероприятия стали Дипломатическая академия МИД России и Ростовское региональное патриотическое общественное движение «Дороги славы - Наша история».