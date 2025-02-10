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Как минимум 51 пассажир погиб в Гватемале при падении автобуса в овраг

Автобус ехал в столицу, но упал примерно в 20 метрах от автомобильного моста Пуэнте-Белисе.
Дарина Криц 2025-02-10 21:29:26
© Фото: Morena Perez Joachin dpa Globallookpress

В дорожно-транспортном происшествии в Гватемале погиб по меньшей мере 51 человек, большая часть из которых - мужчины.

Как сообщило британское издание The Guardian, трагедия произошла по дороге из столицы, города Гватемала, в Сан-Агустин-Акасагуастлан. В какой-то момент транспортное средство упало примерно в 20 метрах от Пуэнте-Белисе, автомобильного моста, который проходит над дорогой и ручьем.

Всего в автобусе ехали более 70 человек. Не уточняется, что именно послужило причиной аварии.

Многие из выживших, уточняет издание, «оказались в ловушке» под обломками автобуса. Всего скончались 36 мужчин и 15 женщин, их тела отправили в провинциальный морг, созданный для пострадавших в аварии.

Президент центральноамериканской республики Бернардо Аревало уже объявил трехдневный национальный траур по погибшим.

#в стране и мире #авария #ДТП #Гватемала
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