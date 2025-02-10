Освобождение Норвегии: как проходила Петсамо-Киркинесская операция

«Десятый сталинский удар» - так называют историки Петсамо-Киркенесскую операцию по освобождению северной Норвегии осенью 1944-го года. По своему масштабу с грандиозными сражениями в Восточной Европе она, конечно, сравниться не могла. Но ее значение в успехе всей войны трудно переоценить. Без норвежской железной руды, а главное, без ценных легирующих добавок - никеля и марганца - вермахт утратил бы значительную часть своего потенциала.

«Все эти легирующие добавки превращались на заводах в Германии в подводные лодки, самолеты, в том числе, реактивные, которые они успели испытать и даже запустить в массовое производство, в танки. Вот эти тяжелые танки "Тигр", которые в 43-ем году вышли на поле боя - это была головная боль всей Антигитлеровской коалиции. Не было ни у кого орудий в достаточно большом количестве, которые эффективно могли поражать "Тигр" с полутора километров», - рассказал заместитель директора по научной работе «ММК «Дорога жизни» Андрей Горбунов.

Карельский фронт маршала Мерецкова тщательно готовился к операции. Ландшафт будущего театра военных действий был максимально неудобным - голые скалы, сопки, реки и озера. У многих частей опыта боев в тундре, разумеется, не было.

«Существовал такой, как говорил Мерецков, "синдром окопной неподвижности". Те войска, которые были на севере, они длительное время не принимали участия в активных боевых действиях. А те войска, которые прибыли на усиление, они имели боевой опыт, но не в этих условиях», - поделился Кирилл Мерецков, внук маршала Советского Союза К.А. Мерецкова.

Настоящим вызовом для наших войск стало почти полное отсутствие дорог в районе Петсамо и норвежском Финнмарке. Враг этим умело пользовался. Чуть ли не каждую сопку немцы подготовили для ведения круговой обороны. Против огневых точек в скалах даже тяжелая артиллерия была малоэффективна.

«Весь фронт в Заполярье, он, в первую очередь, опирался на несколько дорог, и все боевые эпизоды - это война за какую-то сопку для того, чтобы смотреть дальше, выше и контролировать вражеские пути снабжения для того, чтобы заставить противника отойти на следующий рубеж. Это были очень кровопролитные бои», - объяснил Горбунов.

Оборону в Финнмарке держал 19-ый горнострелковый корпус вермахта. Его задачей было максимально долго удерживать стратегически важный порт Киркенес. Нацисты были уверены - быстрого успеха Красная армия не добьется.

«Немцы, конечно, полагали, что фронт будет стоять достаточно долго. И они будут отходить, скажем, как из Ржевского выступа, или как они отходили с Донбасса в 43-ем году, от рубежа к рубежу. И отсутствие танко-проходимой местности и отсутствие возможности снабжать крупные танковые механизированные подразделения говорило о том, что Красная армия не покажет здесь и не будет использовать свою визитную карточку - танковые механизированные корпуса, которые могут сокрушить этот обход», - рассказал Горбунов.

Но гитлеровцы просчитались. Вопреки всем прогнозам маршал Мерецков не просто применил танки в, казалось бы, абсолютно неподходящих для этого условиях. Он сделал то, что заставило врага в панике бросать позиции - бросил в атаку тяжелые танки КВ, бороться с которыми немцам было попросту нечем.

«Мне еще мой отец рассказывал по этому поводу. Он танкист, он принимал участие в Петсамо-Киркенесской операции, был помощником начальника штаба 7-ой гвардейской танковой бригады. У них в бригаде не было тяжелых танков, но он видел после боя тяжелый танк КВ. Он так его описывал. Он был весь во вмятинах, сколах, был внешне потрепанный. Но нигде броня не была пробита», - вспомнил Мерецков.

В ходе операции наши наземные силы столкнулись и с непредвиденными трудностями. Из-за магнитных бурь частенько врал компас, явных ориентиров на местности просто не было.

«Когда возник такой момент, правильно ли мы идем, позвали местного жителя, разведчика, младшего сержанта Константина Валиева, который служил на Севере с 1941 года. Он пришел на фронт со своим оленем. Он по одному ему известным приметам, посмотрев на карту, указал правильное направление. И действительно, несмотря на то, что была ночь, туман, вышли именно в тот район, который планировали», - рассказал Кирилл Мерецков, внук маршала Советского Союза К.А. Мерецкова.

Наступление шло успешно. 12-го октября морпехи Северного флота взяли порт Лиина-Хамари, 22-го числа был захвачен никелевый рудник Колос-Йоки, а уже 25-го наши стрелковые части освободили Киркенес. Тактические десанты во фьордах сыграли решающую роль. 29-го октября из Ставки пришел приказ остановиться. Крупных сил вермахта, способных оказывать сопротивление, в Норвегии больше не было. Блестяще проведенная Петсамо-Киркенесская операция лишила Гитлера ценных ресурсов, позволила нашему флоту свободно оперировать в Северной Атлантике, а также открыла путь в Данию и Северную Германию для Красной Армии.

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