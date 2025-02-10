На свадьбе в Индии танцовщица замертво упала на сцене

Одна из свадеб в Индии неожиданно окончилась смертью танцовщицы. Исполнявшая танец для молодоженов 23-летняя Джейн Паринита внезапно замертво упала.

Как сообщает Life со ссылкой на местное издание The Indian Express, трагедия произошла в штате Мадхья-Прадеш. Танцовщица выступала перед молодоженами, даря им танец в качестве поздравления.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как девушка стоит на ярко украшенной сцене в традиционной для Индии длинной одежде и делает определенные движения руками. В какой-то момент она опустила руки, нагнула голову и неожиданно повалилась влево, рухнув лицом на сцену. Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи не смогли реанимировать Париниту.

Сообщается, что индийская девушка никогда не жаловалась на свое сердце, но она вела активный образ жизни и на профессиональном уровне занималась танцами с детства.