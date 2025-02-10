В Сокольниках загорелось кафе на площади 100 «квадратов»

На востоке Москвы загорелось здание, в котором, предположительно, находится кафе. Сообщается о горящей кровле здания. Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Пожарные уже локализовали огонь.

Как сообщает 360.ru со ссылкой на МЧС России, ЧП произошло на улице 1-й Лучевой просек, на территории парка Сокольники.

Диспетчер получил информацию о происшествии в 17:17. Сотрудники ведомства выехали для борьбы с огнем в одноэтажном строении. К тушению привлекли 32 спасателя и девять единиц техники. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Жители района Сокольники поделились кадрами, на которых видны огромные клубы дыма, которые видны со стороны парковой зоны.