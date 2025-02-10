Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан

Министерство иностранных дел Азербайджана включило депутата Государственной думы РФ Николая Валуева в список нежелательных лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщил пресс-секретарь азербайджанского дипломатического ведомства Айхан Гаджизаде.

По его словам, парламентарию запретили въезд в республику якобы в связи с оскорбительными заявлениями и угрозами в адрес Азербайджана и его народа.

«В связи с высказываниями указанного депутата против нашей страны его имя включено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику», - приводятся слова официального представителя МИД республики на сайте ведомства.

Гаджизаде также подчеркнул, что это не первый случай включения депутатов ГД РФ в список нежелательных лиц в Азербайджане. Он напомнил, что ранее в перечень попали Константин Затулин и Виталий Милонов.

Ранее Николай Валуев раскритиковал решение властей Азербайджана прекратить деятельность представительства «Россотрудничества» в стране. При этом он предложил закрыть азербайджанские диаспорские организации в России, а также ограничить бизнес азербайджанцев.