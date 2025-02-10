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Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан

Депутата Госдумы РФ Николая Валуева включили в список нежелательных лиц, которым запрещен въезд на территорию Азербайджана.
Игнат Далакян 2025-02-10 15:07:10
© Фото: Михаил Голенков, РИА Новости

Министерство иностранных дел Азербайджана включило депутата Государственной думы РФ Николая Валуева в список нежелательных лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщил пресс-секретарь азербайджанского дипломатического ведомства Айхан Гаджизаде.

По его словам, парламентарию запретили въезд в республику якобы в связи с оскорбительными заявлениями и угрозами в адрес Азербайджана и его народа.

«В связи с высказываниями указанного депутата против нашей страны его имя включено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику», - приводятся слова официального представителя МИД республики на сайте ведомства.

Гаджизаде также подчеркнул, что это не первый случай включения депутатов ГД РФ в список нежелательных лиц в Азербайджане. Он напомнил, что ранее в перечень попали Константин Затулин и Виталий Милонов.

Ранее Николай Валуев раскритиковал решение властей Азербайджана прекратить деятельность представительства «Россотрудничества» в стране. При этом он предложил закрыть азербайджанские диаспорские организации в России, а также ограничить бизнес азербайджанцев.

#в стране и мире #Азербайджан #Депутат #персона нон грата #Николай Валуев
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