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Сотрудники МЧС спасли девять человек на пожаре в Москве

В квартире на втором этаже загорелись мебель и личные вещи, пожар распространился на 20 квадратных метров.
Анастасия Бобылева 2025-02-10 00:47:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

В Москве на улице Вавилова произошел пожар, специалисты спасли от огня девятерых жителей дома. Об этом МЧС России сообщило в своем телеграм-канале.

Уточняется, что в одной из квартир на втором этаже загорелись мебель и личные вещи. С помощью спецустройств пожарные спасли пять человек со второго этажа и четырех - с этажей выше. Всех их передали в руки врачей.

Огонь распространился на площадь 20 квадратных метров, сейчас он уже ликвидирован. Для тушения пожара привлекли 10 единиц техники и 39 сотрудников МЧС.

#Москва #в стране и мире #пожар #МЧС
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