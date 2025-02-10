Сотрудники МЧС спасли девять человек на пожаре в Москве

В Москве на улице Вавилова произошел пожар, специалисты спасли от огня девятерых жителей дома. Об этом МЧС России сообщило в своем телеграм-канале.

Уточняется, что в одной из квартир на втором этаже загорелись мебель и личные вещи. С помощью спецустройств пожарные спасли пять человек со второго этажа и четырех - с этажей выше. Всех их передали в руки врачей.

Огонь распространился на площадь 20 квадратных метров, сейчас он уже ликвидирован. Для тушения пожара привлекли 10 единиц техники и 39 сотрудников МЧС.