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Грузовой поезд снес легковушку на переезде в Забайкалье

В результате ДТП погиб водитель и пассажир иномарки, еще один пассажир легковушки пострадал.
Ирина Егорова 2025-01-09 03:26:31
© Фото: gibdd_75, Telegram

Страшное ДТП произошло в Забайкалье - грузовой поезд на железнодорожном переезде снес легковушку. Авария произошла у станции Мирная в 03.50 по местному времени (21.50 8 января мск).

По данным региональной Госавтоинспекции, иномарка пересекала переезд, из-за чего столкнулась с локомотивом грузового поезда. В легковом автомобиле находились три человека - водитель и пассажир погибли, еще одного пассажира доставили в больницу.

ГАИ Забайкалья опубликовало фото с места происшествия. На них видно, что в машине от удара сработали подушки безопасности. Грузовой состав буквально смял правую часть авто.

У транспорта вывернулись колеса, выбило стекло крышки багажника и снесло передний и задний бамперы. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

#поезд #авария #Забайкалье #ДТП #легковушка #переезд #ГАИ
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