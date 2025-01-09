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Из-за артобстрела ВСУ в Запорожской области погибли две женщины

Также ВСУ обстреляли домовладение, там повредилась крыша, фасад, газопровод.
Карина Тазетдинова 2025-01-09 22:49:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Из-за украинского артиллерийского обстрела города Каменка-Днепровская в Запорожской области погибли две местные жительницы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«К сожалению, в результате атаки противника на Каменку-Днепровскую погибли две женщины», — следует из сообщения.

Кроме того, под атаку ВСУ попало домовладение. У него повредились крыша, фасад, окна, теплица и труба газопровода.

Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибших. Он заверил, что семьям будет оказана помощь.

#ВСУ #Обстрел #погибшие #запорожская область #Евгений Балицкий #каменка-днепровская
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