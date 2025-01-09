Техника и опорник ВСУ попали под огонь Ка-52М в Курской области

Минобороны РФ опубликовало видео выполнения боевой задачи экипажа вертолета Ка-52М в приграничном районе Курской области. Летчики поддержали подразделения группировки «Север» и в составе смешанной тактической группы нанесли удар ракетами по личному составу, бронированной технике и опорному пункту ВСУ.

«Пуски ракет были выполнены по координатам авиационного наводчика», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На опубликованных кадрах можно увидеть подготовку машин к вылету, полет и пуски ракет с разных ракурсов, приземление. Также показана работа летчиков в кабине.

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр и отстрелили тепловые ловушки. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей украинских боевиков.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.