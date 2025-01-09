Демократы в огне: как и почему горят дома знаменитостей в Калифорнии

Бушующее пламя, кровавое зарево и пальмы, объятые огнем. Эти кадры будто вырезаны из фильма про Апокалипсис - так сейчас так выглядит Калифорния.

О масштабах бедствия можно судить по виду с воздуха. Гигантские столбы черного дыма видны за десятки километров. Пожар уже называют самым разрушительным в истории Лос-Анджелеса. Огонь охватил более 10 тысяч гектаров.

«Все очень плохо. Пожары перекинулись на дороги, люди в панике. Сначала были небольшие возгорания. А потом поднялся такой ужасный ветер. Я никогда такого не видел!» - описывает происходящее актер Стив Гуттенберг.

Буйство стихии длится уже три дня. Из-за ураганного ветра дома вспыхивают друг за другом как спички. Многие жители оказались запертыми в огненной ловушке и получили ожоги. Известно минимум о пяти погибших.

«Есть люди, которые не смогли выбраться из своих домов. У многих нет друзей и семьи, и им трудно эвакуироваться. Я надеюсь, что с ними ничего не случится. Я думаю, что сейчас самое время привлечь Национальную гвардию для помощи», - говорит Стив Гуттенберг.

В спешке свои дома покинули десятки тысяч людей. Однако уехать из «Города ангелов», который превратился в огненный ад, оказалось не так просто. Дороги заблокировали тысячи брошенных машин.

«Для того, чтобы выйти из огня, часть людей просто бросили машины на дороге и уже эвакуировались пешком. Пожарным, чтобы добраться до очага, пришлось использовать бульдозер. Чтобы расчистить дорогу от машин, из которых состояла пробка», - рассказал продюсер Геннадий Котлярчук.

Огнем охвачены окрестности Лос-Анджелеса: знаменитые Голливудские холмы, районы Итон и Херст, а также один из самых богатых районов в США - Пасифик Палисейдс.

Актер Эштон Кутчер своими руками пытался защитить дом друга от огня. Сгорела тысяча особняков, в том числе дома суперзвезд: Стивена Спилберга, Энтони Хопкинса, Тома Хэнкса, Бена Аффлека. За тем, как пляжный дом Пэрис Хилтон в Малибу становится пепелищем, она наблюдала в прямом эфире.

Потерять свой дом в огне также рискует Камала Харрис. Кроме того, огонь угрожает голливудской «Аллее славы» и другим культовым местам. К тушению привлекают пожарных из других штатов. Своими силами округ не справляется. Спасателей не хватает, а в пожарных гидрантах, как ни странно, нет воды. Дональд Трамп обвинил в этом губернатора Калифорнии и потребовал его отставки.

«Это очень печально, потому что я пытался добиться от губернатора Калифорнии, чтобы он разрешил подачу воды, ее было бы достаточно. Но они взяли и вылили огромное количество воды в Тихий океан, потому что пытались защитить какую-то крошечную рыбку, которая вообще обитает в другом регионе. Эта рыба называется корюшка, и вот теперь из-за этой корюшки в Калифорнии фактически не осталось воды в пожарных гидрантах», - утверждает избранный президент США.

Стало известно, что мэр Лос-Анджелеса сократила бюджет пожарного департамента на 17 млн долларов - и это при том, что Калифорния считается самым пожароопасным штатом Америки. Сын Трампа, Дональд-младший, в своих соцсетях связал неэффективную борьбу с пожарами с помощью Украине. Ранее калифорнийские спасатели передали часть техники Киеву.

«О, посмотрите, ну, конечно, же пожарный департамент Лос-Анджелеса отправлял оборудование Украине», - написал он.

И оборудования действительно не хватает. Распространяются кадры, на которых пожарные Лос-Анджелеса пытаются тушить огонь с помощью подручных средств - например, женских сумок, наполненных водой.

Восстанавливать дома калифорнийцам придется за свой счет. Многие американские компании за пару месяцев до трагедии вывели пожары из списка страховых случаев. Утешить пострадавших постарался Джо Байден. Он заявил о «хорошей новости» - рождении правнука. Правда, с полом ребенка определился не сразу.

«Хорошая новость в том, что я сегодня стал прадедушкой. 10-фунтовая девочка... мальчик. Так что я буду помнить этот день по не самым лучшим причинам», - сказал уходящий президент США.

Из-за пожаров без света остались почти полмиллиона жителей Южной Калифорнии. Ущерб может превысить 60 миллиардов долларов. Огонь продолжает распространяться.