Зеленский прибыл в Германию. Два последних года военные чиновники НАТО и их европейские, азиатские и африканские союзники отвечали за обороноспособность Украины. Итог каждой встречи - это миллиарды долларов военной помощи. Сегодня согласовали еще один масштабный и финальный для администрации Байдена транш.

Вероятно, близится закат и самого формата «Рамштайн», заявил глава польского Минобороны. Для председателя контактной группы министра обороны США Ллойда Остина эта встреча тоже последняя. А значит, нужно выжать по максимуму.

«Я объявляю о выделении еще одного пакета помощи объемом $500 млн. В него войдут зенитные ракеты, боеприпасы, ракеты воздух - земля, а также оборудование для обслуживания самолетов F-16», - заявил глава Пентагона.

При этом американцы не намерены отдавать свои многоцелевые вертолеты Blackhawk, но, как заявляют в военном ведомстве, ищут «подходящие опции». Пентагон вскоре возглавит республиканец Пит Хегсет, преданный сторонник Трампа. За Украину в новой администрации отвечает отставной генерал Кит Келлог. Еще в июне он представил Трампу свое видение урегулирования конфликта: «посадить обе стороны за стол переговоров». Теперь появились некие подробности.

«Трамп хочет, чтобы это кончилось как можно скорее. Этот конфликт нужно остановить. Думаю, он может сделать это в ближайшем будущем. Самая большая ошибка, которую совершил президент Байден, - это то, что он никогда не разговаривал с Путиным. Они не общались более 2 лет. А президент Трамп умеет вести переговоры. Речь идет о ближайшей перспективе - например, в течение 100 дней. Посмотрим, что мы можем сделать, чтобы убедиться в надежности и устойчивости найденного решения, и что оно точно будет концом конфликта», - заявил будущий спецпосланник по Украине в администрации Трампа.

Зеленский все еще грезит Евросоюзом и НАТО. Украинский МИД опубликовал в соцсетях пост о готовности Киева занять место Венгрии и в «европейском саду», и в военном блоке. Будапешт к полностью утраченным украинским МИДом навыкам дипломатии привык и не реагирует. Глава киевского режима продолжает требовать членства в НАТО даже после того, как Трамп публично свел эту возможность к нулю. А теперь еще и Варшава напомнила соседям, почему посторонним вход запрещен.

«Я не вижу Украину ни в одной структуре - ни в Европейском союзе, ни в НАТО - до тех пор, пока не будут решены важные для поляков вопросы. Страна, которая не может ответить за жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов», - заявил кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий.

Еще одна антиевропейская авантюра Зеленского - решение не продлевать пятилетний контракт по транзиту газа через Украину. Эту идею, по словам представителя Белого Дома Джона Кирби, в США поддерживают. В Вашингтоне уверены: эти шаги лишают Москву миллиардной прибыли. Правда, на деле страдают западные страны. Словацкий премьер Роберт Фицо обвинил Зеленского в причинении вреда энергетической безопасности Европы. И в жесткой форме дал понять, что словаки готовы остановить экспорт электроэнергии на Украину.

«Зеленский саботирует финансовые интересы Словакии и ЕС. Несмотря на то, что Еврокомиссия в своем официальном заявлении четко определила, что ничто не мешает Украине продолжать транзит - ни европейское законодательство, ни санкции. В случае со Словакией речь идет о 500 миллионах евро ущерба в виде платы за транзит и 1 миллиарде евро в виде повышения цен на газ. А весь Евросоюз заплатит за эту американскую авантюру Зеленского около 70 миллиардов евро», - заявил Фицо.

Энергетический суверенитет для еврочиновников - тема второстепенная. Первые итоги «Рамштайна» не стали сенсацией. Официально бюджет согласовали и даже проложили условную дорожную карту будущих военных поставок. Предусмотрительно, с запасом - на ближайшие два года. Каким будет курс новой администрации США - понимания нет. Союзники занимают выжидательную позицию. В случае если контактную группу прикроют, есть план Б - так называемая европейская «коалиция по возможностям». Проще говоря - совместные проекты по оказанию помощи Киеву. Но в таком случае каждый сам за себя, без американской протекции.