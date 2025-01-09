Актер из «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Хропов умер в 60 лет

Умер актер Анатолий Хропов, который снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «СашаТаня», «Универ» и «Невский». Это произошло в ночь с 5 на 6 января, сообщила театральная мастерская АСБ.

Артисту было 60 лет. Коллеги Хропова рассказали, что у него было онкологическое заболевание. Прощание с ним состоится 11 января в городском крематории Санкт-Петербурга.

Хропов родился в Ленинграде в 1964 году. Он окончил медучилище, работал фельдшером скорой психиатрической помощи и участвовал в народном театре. В 1989 году он получил диплом ЛГИТМиКа.

Артист играл в театрах Юного зрителя, Ленинского комсомола, им. Ленсовета и других. Работал на радио, в том числе вел радиорепортажи с футбольных матчей.

Хропов успел сняться в более чем 60 сериалах, среди которых «Бандитский Петербург 9: Голландский пассаж», «Крылья Империи», «Морские дьяволы» и другие.