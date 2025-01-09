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Момент похищения икон из храма в Челябинске попал на видео

На кадрах видно, как один из похитителей сначала крестится, а после прячет икону под куртку.
Карина Тазетдинова 2025-01-09 18:33:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Момент похищения икон из храма в Тракторозаводском районе города Челябинска попал на видео. Кадры оказались в распоряжении «Звезды». На них двое местных жителей 1986 и 2004 годов рождения украли их после обряда крещения.

«Подозреваемыми оказались двое местных жителей, 1986 и 2004 годов рождения. Установлено, что челябинцы совершили кражу церковного имущества после проведения в храме церемонии крещения, на которой они сами присутствовали», - сообщила полиция Южного Урала.

На кадрах видно, как один из них сначала крестится, а после прячет икону под куртку. Второй снял со стены священное изображение и ушел, но вернулся уже без него.

Оперативники быстро установили подозреваемых и доставили их в отдел. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.

#храм #челябинск #Уголовное дело #похищение #иконы #оперативники #южный урал
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