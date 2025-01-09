Мэр небольшого города на юге Италии запретил жителям болеть

Мэр небольшого итальянского городка Белькастро в регионе Калабрия запретил его жителям болеть.

«Избегать заражения любыми заболеваниями, которые требуют оказания медпомощи, особенно экстренной», - говорит в указе градоначальник Антонио Торкья.

Таким образом, мэр провинциального города подчеркнул недостаточность ресурсов в области здравоохранения. Население Белькастро составляет 1 300 человек, половина из которых - пенсионеры.

Единственный медицинский центр очень часто закрыт. В выходные и праздничные дни, а также по ночам врача не найти, сетует Торкья. Ближайший пункт неотложной помощи находится в 45 километрах, пишет РБК.

Мэр добавил, что его указ - не провокация, а крик о помощи, чтобы привлечь внимание властей к неприемлемой ситуации в сфере здравоохранения.