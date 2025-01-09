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Английский регбийный клуб убрал флаг РФ с формы российского игрока

Многие поклонники регби в Великобритании и других странах назвали решение клуба дискриминационным.
Ян Брацкий 2025-01-09 10:48:42
© Фото: Kenjiro Matsuo, AFLO, Global Look Press

Английский регбийный клуб «Глостер» перестанет наносить флаг РФ на форму российского игрока Кирилла Готовцева. Об этом сообщается на сайте команды. Причинами такого решения стала жесткая критика в социальных сетях.

Многие пользователи соцсети Х, опубликовавшие скриншоты с изображением флага России на форме Готовцева, имели в своих никах отсылки к Украине. Впрочем, нашлись и те, кто заступился за нашего игрока и назвал решение «Глостера» дискриминационным.

«Мы по-прежнему полностью поддерживаем санкции Международной федерации регби (World Rugby) <...> Клуб знает о комментариях по этому поводу и хотел бы заявить о неприятии всех форм расизма», - говорится в заявлении клуба.

Команда продолжит наносить национальные флаги стран на форму игроков за исключением Кирилла Готовцева, добавили в пресс-службе команды.

Напомним, в марте 2022 года World Rugby лишила Россию членства в организации. Сборные команды и клубы из России и Белоруссии отстранены от международных соревнований.

#Спорт #Россия #Дискриминация #флаг #регби #Готовцев
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