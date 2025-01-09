Английский регбийный клуб убрал флаг РФ с формы российского игрока

Английский регбийный клуб «Глостер» перестанет наносить флаг РФ на форму российского игрока Кирилла Готовцева. Об этом сообщается на сайте команды. Причинами такого решения стала жесткая критика в социальных сетях.

Многие пользователи соцсети Х, опубликовавшие скриншоты с изображением флага России на форме Готовцева, имели в своих никах отсылки к Украине. Впрочем, нашлись и те, кто заступился за нашего игрока и назвал решение «Глостера» дискриминационным.

«Мы по-прежнему полностью поддерживаем санкции Международной федерации регби (World Rugby) <...> Клуб знает о комментариях по этому поводу и хотел бы заявить о неприятии всех форм расизма», - говорится в заявлении клуба.

Команда продолжит наносить национальные флаги стран на форму игроков за исключением Кирилла Готовцева, добавили в пресс-службе команды.

Напомним, в марте 2022 года World Rugby лишила Россию членства в организации. Сборные команды и клубы из России и Белоруссии отстранены от международных соревнований.