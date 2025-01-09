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В Дрездене эвакуируют 10 тыс. жителей из-за бомбы времен Второй мировой

В зоне эвакуации расположены здание ратуши и администрации премьера Саксонии, полицейское управление, девять детских садов, более десятка учебных заведений.
Елизавета Кондрикова 2025-01-09 00:45:09
© Фото: Robert Michael, dpa Globallookpress

В Дрездене 10 тысяч жителей эвакуируют из-за авиабомбы времен Второй мировой войны, после будет проведена операция по ее обезвреживанию, пишет Radio Dresden. Бомбу обнаружили утром в среду, 8 января, во время работ по сносу моста Каролабрюке.

«Бомба была обнаружена во время дноуглубительных работ в воде Эльбы под мостом. Неразорвавшуюся бомбу весом 250 килограммов необходимо обезвредить на месте», - говорится в материале.

Сообщается, что жители должны покинуть территорию к утру четверга, 9 января, будет оцеплен района радиусом один километр. В зоне эвакуации расположены здание ратуши, администрации премьера Саксонии, полицейское управление, девять детских садов, более десятка учебных заведений, говорится в публикации. Они будут закрыты 9 января.

Напомним, крупный участок моста Каролабрюке обрушился в сентябре прошлого года,  в реку упала часть моста с пешеходной зоной и трамвайными путями.

#Германия #Вторая мировая война #Дрезден #Авиабомба #эвакуация #исторический центр города
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