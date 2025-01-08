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В Саратовской области ночью сбили 11 беспилотников

Всего за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 32 украинских дрона.
2025-01-08 07:23:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 32 украинских беспилотника. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве уточнили, что 11 дронов уничтожили в Саратовской области. По четыре БПЛА сбили в Курской и Ростовской областях, а также над акваторией Азовского моря.

По три вражеских беспилотника перехватили в Белгородской и Брянской областях, два - в Краснодарском крае, один - в Волгоградской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #пво #бпла #беспилотники #Саратовская область #МО РФ #атака
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