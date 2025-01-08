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Минобороны исполнило мечту 6-летней Ульяны из Подмосковья

Девочка мечтала побывать на новогоднем представлении в Государственном Кремлевском дворце.
2025-01-08 07:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России исполнило новогоднее желание 6-летней девочки из Подмосковья Ульяны Кондратьевой. Она мечтала побывать на Кремлевской елке.

Девочка с мамой Ольгой посетили главное новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце. Ульяна вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгла огни на елке, поучаствовала в эстафетах, играх и конкурсах.

«Я очень ждала эту "Елку желаний", потому что я очень хотела сюда, и у меня все исполнилось. Я приехала, чтобы остаться на одну ночь и посмотреть спектакли. Спасибо!» - поделилась своими эмоциями Ульяна.

После представления в Кремле руководство военного ведомства пригласило Ульяну с мамой в Центральный академический театр Российской Армии, где гостей встретила директор Милена Авимская и артисты. Ульяне и Ольге провели экскурсию по театру, показали гримерку народного артиста СССР Владимира Зельдина и, конечно, вручили новогодний подарок.

Всероссийская акция «Елка желаний» проходит ежегодно с 2018 года. Она помогает исполнять желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, одаренных ребят и детей с ограниченными возможностями. Роль Деда Мороза обычно примеряют президент России Владимир Путин, министр обороны и его заместители. Они исполнят мечты детей, чьи шарики-открытки снимают с новогоднего дерева.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

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© Минобороны России
#Минобороны РФ #Новый год #Кремль #желание #елка желаний #мечта
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