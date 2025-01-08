В Венесуэле задержали планирующих теракты наемников с Украины

В Венесуэле задержали семь иностранных наемников, среди которых трое прибыли с Украины, двое из США и два из Колумбии. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

«Они прибыли, чтобы совершить террористические акции и принести насилие в страну», - цитирует главу Венесуэлы телеканал TeleSur.

Также иностранные наемники планировали совершить нападения на лидеров революции. По словам президента, все задержанные - «высшего уровня, каких еще никогда не ловили в Венесуэле». Он добавил, что вскоре они дадут признательные показания.

Кроме того Мадуро добавил, что всего с ноября по декабрь было арестовано 125 иностранных наемников различной национальности, которые прибыли в Венесуэлу для совершения терактов.