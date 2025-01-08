МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем со СКА

КХЛ оштрафовала клуб за кричалки болельщиков во время прошлой встречи команд.
Владимир Рубанов 2025-01-08 16:15:53
© Фото: Telegram/hc_spartak

Московский хоккейный клуб «Спартак» попросил своих болельщиков не реагировать на возможные провокации во время матча с петербургским СКА. Встреча состоится 8 января в Санкт-Петербурге.

В октябре «Спартак» проиграл СКА в домашнем матче со счетом 2:5. Болельщики «красно-белых» скандировали: «СКА - позор российского хоккея».

Главный тренер питерского клуба Роман Ротенберг был недоволен поведением болельщиков «Спартака». Он сказал, что Континентальная хоккейная лига должна вмешаться в эту ситуацию.

«Спартак» отправил письмо в КХЛ с просьбой оценить «оскорбительные» высказывания Ротенберга, которые, по мнению клуба, позорят российский хоккей.

КХЛ оштрафовала «Спартак» за кричалки болельщиков и предупредила СКА и Ротенберга.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Хоккей #КХЛ #Болельщики #Матч #ска #фанаты #ХК Спартак
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 