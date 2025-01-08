«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем со СКА

Московский хоккейный клуб «Спартак» попросил своих болельщиков не реагировать на возможные провокации во время матча с петербургским СКА. Встреча состоится 8 января в Санкт-Петербурге.

В октябре «Спартак» проиграл СКА в домашнем матче со счетом 2:5. Болельщики «красно-белых» скандировали: «СКА - позор российского хоккея».

Главный тренер питерского клуба Роман Ротенберг был недоволен поведением болельщиков «Спартака». Он сказал, что Континентальная хоккейная лига должна вмешаться в эту ситуацию.

«Спартак» отправил письмо в КХЛ с просьбой оценить «оскорбительные» высказывания Ротенберга, которые, по мнению клуба, позорят российский хоккей.

КХЛ оштрафовала «Спартак» за кричалки болельщиков и предупредила СКА и Ротенберга.