Экономист напомнила россиянам о порядке уплаты налога на вклады

Россиянам напомнили об уплате налога на вклады в 2025 году. Специальную памятку опубликовало Министерство финансов РФ. О ставке по депозитным вкладам в беседе со «Звездой» напомнила экономист, член Комитета по образованию и социальной политике торгово-промышленной палаты Инна Литвиненко.

«По депозитным вкладам ставка останется 13-15%, но сумма снизится, с которой будет начисляться налог. Если по итогам 24-го года это была сумма в 5 млн рублей, то по итогам 25-го, это будет сумма в 2,4 млн рублей. До этой суммы ставка составит 13%, свыше - 15%», - сказала Литвиненко.

Уплатить налог за 25-й год необходимо будет до декабря 2026 года. Соответственно, за 2024 год - до 1-го декабря 2025 года, уточнила экономист.

Банки подают данные в ФНС, после чего налогоплательщику автоматически приходят уведомления. Самостоятельно делать ничего не нужно, добавила она.

В этом году Минфин РФ ожидает поступления в федеральную казну от налога на процентные доходы по вкладам в размере 251,49 млрд рублей, пишет РБК. Далее ведомство прогнозирует ежегодный прирост таких доходов, в среднем, на 10 млрд рублей.