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В аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска вводили временные ограничения

Самолеты, выполнявшие рейсы в эти аэропорты, не совершали посадки на запасные аэродромы.
Виктория Бокий 2025-01-08 11:20:29
© Фото: Nikolay Titov, Global Look Press

В Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Life со ссылкой на представителя Росавиации Артема Кореняко.

Ограничения в аэропорту Саратова были сняты в 5:30 по МСК, в Ульяновске – в 7:00 по МСК, в Казани и Нижнекамске – в одно время, в 8:00 по МСК.

По данным представителя Росавиации, во время ограничений самолеты, следовавшие в эти аэропорты, не совершали посадку на запасные аэродромы.

Отмечается, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

#самолеты #Ульяновск #Саратов #казань #Нижнекамск #аэропорты РФ #воздушные суда #временные ограничения
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