В аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска вводили временные ограничения

В Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Life со ссылкой на представителя Росавиации Артема Кореняко.

Ограничения в аэропорту Саратова были сняты в 5:30 по МСК, в Ульяновске – в 7:00 по МСК, в Казани и Нижнекамске – в одно время, в 8:00 по МСК.

По данным представителя Росавиации, во время ограничений самолеты, следовавшие в эти аэропорты, не совершали посадку на запасные аэродромы.

Отмечается, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.