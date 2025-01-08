Двое мужчин погибли при стрельбе на заводе в Германии

Двоих мужчин застрелили на предприятии в немецком городе Бад-Фридрихсхалль на юге страны.

По информации Bild, человек в маске вошел на предприятие и открыл огонь по сотрудникам. Еще один человек получил тяжелые ранения.

Уточняется, что преступник действовал в одиночку и ему удалось скрыться.

«На месте происшествия работает большой контингент полиции. Поиски преступника идут полным ходом», - говорится в заявлении полиции в Х.

Отмечается, что с целью поиска преступника используется полицейский вертолет. По данным полиции, в настоящее время опасности для населения нет.

По информации издания, компания является крупным работодателем и известна в регионе. Там работало до 400 человек.