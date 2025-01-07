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Экипаж Ми-35М разгромил опорный пункт ВСУ в Курской области

После поражения целей экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек.
2025-01-07 09:43:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Летчики выпустили ракеты по координатам авиационного наводчика. В ходе выполнения боевой задачи они поддерживали подразделения группировки войск «Север».

После удара вертолет выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и отстрелил тепловые ловушки, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК врага.

После выполнения боевой задачи авиационный наводчик подтвердил уничтожение опорного пункта и живой силы противника.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#авиация #вертолеты #ВС РФ #ми-35м #спецоперация #экипаж
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