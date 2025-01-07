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Морпехи встретили Рождество на передовой в приграничье Курской области

Желающие военнослужащие могут исповедоваться, причаститься, а также, например, совершить Таинство Крещения.
2025-01-07 05:31:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы бригады морской пехоты группировки войск «Север» встретили Рождество Христово на богослужении на передовой в приграничном районе Курской области.

Рождественскую службу возглавил священник-доброволец протоиерей Владислав Реутов, передает Минобороны России. Светлый праздник объединил верующих военнослужащих ВС РФ.

«Важно не только для меня, а для всех. Я человек верующий. Важно перед боем послушать священника, очиститься. Если даже рядом никого не будет, то рядом Бог будет», - рассказал стрелок с позывным Леший.

В рождественские дни военные священники посещают боевые позиции, совершают молебны о победе русского воинства, причащают святых Христовых Таин, военнослужащие исповедуются, над желающими совершаются Таинства Крещения, проводятся коллективные и индивидуальные беседы.

«На шлеме икона, чтобы бойцы видели, что я священник. Конечно, мы не в рясах здесь ходим, но есть такие внешние атрибуты. Человек видит и начинает молиться. Это дает возможность ему подумать, а что он сделал не так - смалодушничал, струсил», - рассказал протоиерей Владислав Реутов.

Также военные священники поддерживают боевой дух военнослужащих и повышают их морально-психологический настрой.  

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

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