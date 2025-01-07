Bild: политики из партии Шольца выдали российскую подлодку за немецкую

Немецкие политики по ошибке перепутали немецкую подлодку класса U212CD с российской субмариной проекта 636 «Варшавянка», пишет газета Bild. Речь идет о двух политиках из Киля, представителях социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой также относится немецкий канцлер Олаф Шольц.

Политики разместили в соцсети пост с изображением российской подлодки, подразумевая немецкую, производство которых ранее заказал Бундесвер. Позже ошибку признали, оба выразили свои сожаления.

«Причина ошибки заключалась в том, что я недостаточно тщательно проверил пост в соцсети», - объяснил депутат Бундестага Кристиан Клинк, который взял ответственность за промах на себя.

Позже пост отредактировали, изменив изображение на правильное. Сообщается, что всего у компании заказали четыре подобные подлодки на сумму более 4,7 млрд евро.