Двое приговоренных к смертной казни отказались от помилования Байденом

Двое приговоренных к смертной казни отказались от смягчения наказания президентом США Джо Байденом, передает NBC News. По его приказу, наказание должно было смениться на пожизненный срок.

«Двое из 37 федеральных заключенных, чьи смертные приговоры были смягчены в прошлом месяце президентом Джо Байденом... заняли необычную позицию - они отказываются подписывать документы, подтверждающие помилование», — следует из материала телеканала.

Речь идет о двух заключенных в штате Индиана, которые убили других виновных в тюрьме. Шеннон Агофски и Лен Дэвис считают, что согласие на смягчение наказания может помешать им в обжаловании приговоров. Отмечается, что они оба не признают себя виновными в убийствах, за которые осуждены.

В декабре 2024 года Байден смягчил наказание для 37 из 40 человек, которые были приговорены к смертной казни на федеральном уровне. Он заменил наказание на пожизненное заключение без права на УДО.